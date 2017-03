Lavoro, 2016 terzo anno di crescita per l'occupazione

(Teleborsa) - Mentre si attende il Job Report USA, il mercato del lavoro di casa nostra registra segnali di ripresa nel 2016.L'anno appena passato si caratterizza,. Inoltre, al lieve calo dei disoccupati si associa la forte diminuzione del numero di inattivi, che interessa tutte le ripartizioni, entrambi i generi e le diverse le classi di età. Lo rivela l'T nel report Il Mercato del Lavoro .L'occupazione cresce per il terzo anno consecutivo (), a ritmi più sostenuti rispetto al 2015,).) ed è concentrato tra i contratti a tempo indeterminato (+281 mila in confronto a +42 mila quelli a termine). Da sei anni prosegue, invece,), anche nel 2016 dovuta quasi esclusivamente ai collaboratori. Per il(+183 mila; +1%);, che nel 2016 è quasi esclusivamente di tipo volontario con la conseguente diminuzione dell’incidenza del part time involontario sul totale del lavoro a tempo parziale (62,6%, -1,3 punti).Dopo sette anni di aumento ininterrotto fino al 2014 e la forte diminuzione nel 2015,(-21 mila, -0,7%), dovuto ai primi due trimestri dell’anno. A ciò corrisponde un calo del tasso di disoccupazione di 0,2 punti ().. Nel 2016 il numero di inattivi diminuisce per il terzo anno consecutivo e in misura molto più marcata (-410 mila, -2,9%) coinvolgendo entrambi i generi, le diverse ripartizioni territoriali, e tra le classi di età soprattutto gli adulti., per il secondo anno consecutivo e con maggiore intensità, diminuisce il numero degli scoraggiati (-164 mila, -8,6%), la cui flessione continua ininterrotta dal secondo trimestre 2015.In relazione al genere, l'(+1,5% rispetto a +1,1% gli uomini)(entrambi +0,9 punti).(31 mila, +2,3 punti) con il tasso che sale di 0,1 punti, mentre per gli uomini la disoccupazione scende sia in valore assoluto (-52 mila, -3,1%) sia nel tasso (-0,4 punti). Il calo dell'inattività è consistente per entrambe le componenti di genere.(+167 mila, +1,4%) e nel(101 mila, +1,7%), dove si registrano anche i maggiori aumenti del tasso di occupazione (+1,1 e +0,9 punti, rispettivamente); nel Centro alla minore crescita dell’occupazione (25 mila, +0,5%) corrisponde un incremento del tasso di 0,6 punti. I disoccupati e il relativo tasso crescono soltanto nel Mezzogiorno, in corrispondenza della più forte diminuzione dell'inattività.Grazie alla crescita nei primi due trimestri dell'anno, aumentano gli occupati di 15-34 anni (44 mila, +0,9%) e si accentua la crescita del rispettivo tasso di occupazione (+0,7 punti in confronto a +0,1 punti nel 2015).e (+0,7 punti in confronto a +1 gli italiani) ma un calo più accentuato del tasso di disoccupazione (-0,8 rispetto a -0,1 punti). Più svantaggiate le donne straniere.i (+1,2 punti contro +0,9 punti dei diplomati e di +0,7 punti tra chi ha conseguito la licenza media), che presentano anche i cali più accentuati dei tassi di disoccupazione e di inattività.Nel quarto trimestre 2016 aumenta l'occupazione sia rispetto al trimestre precedente (+32.000, +0,1%) sia rispetto allo stesso periodo del 2015 (+252.000, +1,1%)(all'11,9%, +0,2 punti sia rispetto al trimestre precedente sia su base tendenziale).