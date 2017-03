Fisco, Coldiretti: se sale Iva crolla spesa alimentare

(Teleborsa) -

Il possibile aumento dell'Iva, secondo studi e rilevazioni di Coldiretti, "colpirebbe soprattutto e non solo beni di prima necessità, come pane, pasta, frutta e verdura con aliquota al 4%, ma anche carne, pesce, yogurt, uova, riso, miele e zucchero con aliquota al 10%. Aumento dagli effetti drammatici sui redditi delle famiglie più bisognose e sull'andamento dei consumi in settori come quello alimentare che sono determinanti per sostenere la ripresa in atto".



Un aumento dell'Iva generalizzato, "in una fase in cui la mancanza di liquidità e di fiducia ha già portato ad una contrazione della spesa - sostiene la Coldiretti - alimenta un circolo vizioso: l'incremento fa calare i consumi e la produzione che a loro volta significano più disoccupazione e debito pubblico. Si tratterebbe di un duro colpo dopo che la spesa delle famiglie italiane in alimenti e bevande nel 2016 e risultata ancora in calo dell' 1 per cento"

"La spesa alimentare - conferma Coldiretti - è la principale voce del budget delle famiglie dopo l'abitazione con un importo complessivo di 215 miliardi ed è quindi elemento importante per la ripresa dell'economia".