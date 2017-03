Brexit, Londra precisa: divorzio dall'UE a fine marzo

(Teleborsa) - Separazioni e divorzi in vista anche nel. La Scozia è pronta a chiedere un referendum bis per chiedere l'indipendenza dalla Gran Bretagna. E' quanto ha annunciato dal Premier scozzeseche a Edimburgo ha spiegato che la prossima settimana avvierà l'iter nel Parlamento locale per arrivare ad un referendum bis sull'indipendenza della Paese dalla Gran Bretagna.E' questa la risposta al via libera alla Brexit da parte di Londra. Il Primo Ministro scozzese ha spiegato che ilMa il Governo inglese non ci sta, spiegando che "il voto causerebbe incertezza". Downing Street ha ricordato che la secessione fu respinta nel referendum del 2014 ". Il Governo May si impegnare a negoziare ora la Brexit "nell'interesse di tutte le nazioni" delLondra ha puntualizzato che la notifica formale di recesso dall'Unione europea verrà effettuata solo nell'ultima settimana di marzo. "Siamo stati chiari sul fatto che il primo ministro attiverà l'articolo 50 per la fine di marzo", ha affermato un portavoce di Downing Street citato dal Financial Times.