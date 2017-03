Export delle regioni italiane trainato dal Meridione. Bene il commercio dell'auto

(Teleborsa) -. L'aumento del commercio estero ha riguardato tutte le ripartizioni territoriali: +5,3% per l’Italia meridionale e insulare, +4,2% per l’Italia centrale, +2,8 per le regioni nord-orientali e +1,6% per quelle nord-occidentali.riflette l’incremento registrato per le regioni delle(+8,5%), centrale (+2,1%) e nord-orientale (+1,8%) e l’ampio calo dell’ area insulare (-15%), mentre l’area nord-occidentale risulta stazionaria.Tra le regioni che forniscono il più ampio contributo positivo alla crescita delle esportazioni nazionali si segnalano:(+53,5%),(+0,8%),(+1,5%),(+6,3,%),(+1,3%),(+9,7%),(+5,6%)(+3,0%) e(+7,7%). Tra quelle che forniscono unsi evidenziano:(-17,3%),(-3,0%) e(-10,9%).Nell’anno 2016,, di mezzi di trasporto, autoveicoli esclusi, da Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Liguria e di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici dalle Marche contribuisce alla crescita dell’export nazionale per un punto percentuale. Nello stesso periodo, laraffinati dalla Sicilia e di autoveicoli dal Piemonte fornisce un contributo negativo per mezzo punto percentuale alle vendite nazionali sui mercati esteri.Le venditequelleforniscono un impulso positivo all’export nazionale, mentre flettono le vendite del Piemonte verso gli Stati Uniti e del Lazio verso il Belgio.Giardando alle singole città si evidenzia la positiva performance all’export di Potenza, Milano, Frosinone, Trieste, Ascoli Piceno, Chieti, Roma, Padova, Bergamo e Verona. Le province che contribuiscono in misura maggiore alla diminuzione delle vendite sui mercati esteri sono invece Torino, Siracusa, Latina, Varese e Cagliari.