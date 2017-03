Produzione industriale, Confindustria intravede passi in avanti

(Teleborsa) - La produzione industriale italiana mostra un'estrema volatilità tra fine 2016 e inizio 2017, dovuta soprattutto a fattori statistici legati agli effetti di calendario. Lo rivela il) che dopo la diminuzione del 2,3% di gennaio comunicata oggi dall'Il calo di gennaio è stato più profondo di quanto stimato dal(-1,2%) e dal consenso (-0,6%) ed è in parte riconducibile anche a una correzione tecnica dopo il forte aumento dell'attività rilevato a dicembre (+1,4%).L'arretramento di gennaio ha più che annullato la variazione ereditata da fine 2016 (il trascinamento statistico è pari a +1,5%), così nel primo trimestre dell'anno la produzione industriale registra un acquisito di -0,3% congiunturale.Nel quarto trimestre del 2016 si era avuto un progresso dell'1,1% sul terzo (rivisto al ribasso dal +1,3% comunicato il mese scorso).Gli indicatori qualitativi continuano a mostrare anche a inizio 2017 un'intonazione positiva, che si riflette solo in parte nei dati effettivi. Le indagini PMI Markit puntano a una tendenza favorevole della produzione nei prossimi mesi: secondo i direttori degli acquisti gli ordini manifatturieri sono ulteriormente cresciuti in febbraio, a un ritmo più veloce rispetto a quello rilevato il mese precedente (indice a 56,2 da 53,8, valore massimo da dicembre 2015), grazie al contributo di entrambe le componenti della domanda.Quella interna, in particolare, mostra l'andamento migliore e dovrebbe sostenere l’attività nei mesi primaverili, come rileva anche il PMI dei servizi, risultato in forte salita a febbraio grazie ai robusti incrementi di produzione e ordini.