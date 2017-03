Cofide in rosso sul listino dopo i risultati 2016

Cofide

CIR

(Teleborsa) - Giornata no per, che registra oggi in Borsa un ribasso dell'1,94%. Il titolo della holding finanziaria che controllareagisce così all'indomani della pubblicazione dei risultati 2016.I conti hanno evidenziato un utile netto in crescita del 13% a 21,2 milioni grazie al contributo positivo della controllata CIR (18,4 milioni). Il CdA proporrà un dividendo unitario di 0,014 euro. I ricavi sono in crescita del 3% a 2.620,7 milioni.

Tornando alla performance borsistica, la struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 0,5153 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 0,4993. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 0,4932.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)