Crescita debutta in gran spolvero a Piazza Affari

Crescita

(Teleborsa) - Debutto in gran spolvero perLa nuova Spac che oggi sbarca all'AIM mostra un guadagno il 4,78%. Banca Imi ha agito in qualità di global coordinator e bookrunner, e agirà in qualità di Nomad e specialista. Crescita ha concluso il collocamento di azioni con abbinati warrant per un controvalore di 130 milioni di euro.Gli azionisti che detengono una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto sono Nextam Partners (7,5%), Banca Imi (6%), Dea Capital (5,8%).