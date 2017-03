Crociere boom: gli europei scelgono il Mediterraneo

(Teleborsa) -E sembra proprio che siano sempre di più i turisti pronti a scegliere questa opzione di viaggio.in particolare in Germania con uno sbalorditivo +11,3% che ha permesso di raggiungere il record di oltre 2 milioni di passeggeri. Nel Regno Unito e in Irlanda si è registrata una crescita del +5,6% con quasi 1,9 milioni di passeggeri, mentre la Spagna, con un aumento del 4,2% continua il recupero dopo il calo registrato nel 2014.L’Associazione internazionale dell’industria crocieristica conferma una crescita del 3,4% dei passeggeri europei rispetto all’anno precedente.- 4 europei su 5 scelgono mete europee, di questi oltre il 50% ilTre italiani su quattro (il 74%) continuano a scegliere come destinazione il Mediterraneo.coprendo l’11% del mercato complessivo europeo, nonostante un lieve calo rispetto al 2015. “Questo lieve calo deve essere considerato all’interno di un trend di crescita che dura dal 2013 nonostante la crisi economica, i problemi fiscali e burocratici, come anche l’insoluta questione delle Grandi Navi a Venezia”, dice Francesco Galietti, direttore di Clia Italia.