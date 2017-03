Italiaonline, utile 2016 in forte crescita. Rivisto il piano industriale

Italiaonline

(Teleborsa) -chiude l'esercizio 2016 con(+56 milioni rispetto al 2015). Una indicazione che sta facendo salire i corsi del, dove, in linea con la performance del mercato., risentendo del declino strutturale dei business tradizionali basati sugli elenchi telefonici, della cessione di alcune linee di business e della qualità, peggiore delle attese, del; per questo è stata lanciata laa settembre che ha portato ad unnegli ultimi quattro mesi del 2016., grazie alle sinergie sui costi conseguite grazie all’operazione di fusione di Italiaonline in Seat Pagine Gialle, ea 67 milioni, risultando anche superiore di 15 milioni (+29%) rispetto al Piano Industriale.Laal 31 dicembre 2016 era positiva per 122 milioni di euro ed in miglioramento di 48 milionirispetto al 31 dicembre 2015.Il Gruppo Italiaonlinerispetto al risultato del 2016. A livello di top line, seppur in presenza di un ritorno alla crescita dei ricavi delle attività digitali, è prevista ancora una contrazione riconducibileprincipalmente alla fisiologica flessione di alcuni business tradizionali, quali la raccolta pubblicitaria sugli elenchi telefonici ed i servizi di directory assistance telefonici., che ora prevede, per il triennio 2017-2019,(il Piano Pre-Fusione prevedeva invece un CAGR 2015-2018 a 0-0,3%). L’Ebitda margin è previsto in crescita al 22-27% nel 2019 (25-30% nel Piano Pre-Fusione). In conseguenza dei migliori risultati conseguiti nel 2016, il Piano attuale prevede un(40-45% nel Piano Pre-fusione); l'’incidenza sui ricavi degli investimenti industriali (capex) è attesa in calo lungo tutto l’arco temporale di Piano, con un livello stimato al 2019 di circa il 6%, grazie agli effetti delle azioni di razionalizzazione degli investimenti.