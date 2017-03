L'inflazione in Eurozona si conferma sul target BCE

(Teleborsa) -che si conferma sul target fissato dalla BCE per la politica monetaria e per garantire la stabilità dei prezzi (il suo mandato).Secondo l'Ufficio statistico europeo (Eurostat),, come indicato nella stima flash di inizio mese ed. Nel mese di gennaio, si era registrato un aumento dell'1,8% , come stimato dagli analisti, e dopo il -0,8% di gennaio.(depurata dalle componenti più volatili quali cibi freschi, energia, alcool e tabacco) evidenzia un, come a gennaio ed, restando ancora a "distanza di sicurezza" dal target fissato dalla BCE. Su base mensile c'è un aumento analogo dello 0,4%.su base mensile, mentre