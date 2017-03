Visco: "Uscita da euro sarebbe disastrosa"

(Teleborsa) - Dopo la Brexit che ha preso il via ufficialmente, si torna a parlare di uscita dall'euro. Un'opzione che il Governatore della Banca d'Italia,, non vede come una "soluzione per risolvere i problemi dei Paesi europei. La soluzione non è l'uscita ordinata dall'euro. L'uscita sarebbe traumatica, disastrosa". Parlando a Milano a un dibattito organizzato dall'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI) su Le velocità dell'Europa,ha rivelato che "la crisi finanziaria è stata un punto di svolta: da parte di molti che finanziavano dall'esterno l'area dell'euro è emerso il timore sulla nostra capacità di crescita. Si è messa in dubbio la capacità di permanenza della costruzione monetaria.Secondo il numero uno di, con l'unione politica e una difesa comune a livello europeo "avremmo probabilmente difeso meglio la moneta unica".La ricetta diper rafforzare la costruzione europea occorre arrivare a un bilancio comune, ma c'è un problema di fiducia, in particolare, legato all'entità del nostro debito pubblico. "Il punto fondamentale - ha affermato - è la mancanza di fiducia che c'è tra i vari Paesi e in particolare tra noi e i tedeschi. Il punto cruciale è che non ci si fida, e giustamente. La questione è il debito pubblico. Non è più possibile fare una politica unica in queste condizioni". Secondo,"ci vuole qualcuno che gestisca questo a livello sovranazionale rinunciando alla sovranità nazionale in materia, ma è difficile". Il Governatore ha ricordato che il debito italiano è al 130% del PIL, mentre quello della Germania è al 70%.ha messo in luce l'incapacità dell'Italia di fare i compiti per crescere più rapidamente e meglio. Nessuno dei governi che si sono succeduti è riuscito a dire che bisognava lavorare congiuntamente su scuola, innovazione, tecnologica, mercato del lavoro". "Bisogna passare per il bilancio unico e noi dobbiamo essere in grado di dimostrare che vogliamo andare in quella direzione", ha concluso.