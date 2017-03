Borsa di Tokyo debole in chiusura di settimana

Nikkei

(Teleborsa) -, che terminano gli scambi in leggero ribasso, anche per effetto dei riposizionamenti dovuti alle scadenze tecniche.I mercati sono anche, dopo l'ultimoe le novità emerse dall'Amministrazionecon la presentazione delAlla Borsa di, l'indiceha chiuso in calo dello 0,30% a 19.521 punti, mentre il Topix ha chiuso in ribasso dello 0,49% a 1.211 punti. Bene borsa di Seul +0,67%.Peggio le borse cinesi, conche viaggia in ribasso dell'1% ein calo dello 0,80%. In controtendenza+0,72%.Deboli le altre borse che chiuderanno più tardi le contrattazioni, conche lima lo 0,15%, mentresegna un +0,19%,+0,61%,+0,70% e+0,10%. Positive anche(+0,26%) e(+0,20%).