L'Alta Velocità con Italobus di NTV raggiunge Cosenza

(Teleborsa) -da e per Milano, Torino, Bologna, Firenze, Napoli e Roma. Diversi treni Italo effettuano anche fermata nella nuova avveniristica stazioneCon l'attivazione del servizioanche il capoluogo della Calabria sarà così collegato alla rete Alta Velocità di NTV. Italobus servirà Cosenza partendo dalla stazione di Salerno,. I passeggeri che da Cosenza vorranno raggiungere le tante città servite da Italo potranno quindi salire su Italobus e arrivare a Salerno.Da qui, trasferendosi sul il treno,scegliendo fra le diverse mete disponibili. Italobus da, in tempo per poter a quel punto prendere il treno delleChi invece ha necessità e desiderio di recarsi a Cosenza potràSi tratta comunque di un servizio "sperimentale", in quanto NTV sulla base del favore incontrato dai viaggiatori ha in programma l'aumento del numero dei collegamenti.. Ci auguriamo che Cosenza risponda positivamente all’iniziativa. Crediamo fortemente nel servizio di trasporto integrato rotaia-gomma e nelle potenzialità della città di Cosenza la quale potrà così sperimentare un nuovo modo di connettersi con il territorio nazionale".Soddisfazione per l'iniziativa NTV anche. La rete sinergica tra istituzioni e partner privati è un prezioso strumento a supporto delle attività amministrative e siamo certi che la risposta degli utenti risulterà positiva".Questo nuovo collegamento. Dall’inaugurazione del servizio Italobus, a dicembre 2015, a oggi, il network infatti è notevolmente cresciuto: attualmente