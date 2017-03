ENI

(Teleborsa) - Il Governo non ha alcuna intenzione di mettere sul mercato la propria quota in. Lo riferiscono fonti del MEF, in merito alle indiscrezioni di stampa circolate nelle ultime ore, secondo cui il Tesoro avrebbe intenzione di cedere a investitori qualificati la quota del 4,3% ancora in portafoglio.Il MEF detiene direttamente il 4,34% nel gruppo del cane a sei zampe e il 25,76% indirettamente tramite la controllata Cassa depositi e prestiti (CDP). Per un totale del 30,10%.