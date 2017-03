Borsa Tokyo in calo dopo il lungo weekend. Misto il resto dell'Asia

(Teleborsa) - Finale negativo per le principali asiatiche dove la piazza di Tokyo ha chiuso in forte ribasso penalizzata dai titoli finanziari dopo il lungo weekend.per celebrare la festività nazionale de "Il Giorno dell'Equinozio di primavera".L'indice Nikkei ha concluso le contrattazioni in calo dello 0,3% a 19.445,88 punti mentre il più ampio Topix ha ceduto lo 0,2% a 1.563,42 punti.La borsa diha terminato le contrattazioni in rialzo dello 0,99%. Fanno bene anche le borse cinesi, conche recupera lo 0,23%,lo 0,53% elo 0,92%.Fra le altre borse che chiuderanno più tardi, è positivacon un progresso dello 0,41%, seguita da+0,21%,+0,50% e+0,23%. Debole, invece,che cede lo 0,28%. Limature per-0,02% e-0,04%,