Alitalia, il piano presentato al MISE presenta"imprecisione" su numero aerei lungo raggio

(Teleborsa) - Ilresta in primo piano in un, dove sono state fatte dellerispetto al numero diche la compagnia ha intenzione di introdurre:i nuovi velivoli inseriti nella flotta entro il 2021.Dell'errore si è fatto carico l'advisor, presente al tavolo, parlando di un. Ne consegue che saranno introdotti 1 aereo nel 2017, 1 nel 2018, 3 nel 2019, 7 nel 2020 e 2 nel 2021.Il numero uno di Alitalia,, ha parlato diaffermando chefra azienda e parti sociali.. Il segretario della, Nino Cortorillo, ha affermato: "Strano piano industriale, dove aumentano le macchine di lungo raggio ma non diminuiscono i licenziamenti". Il segretario della, Carmelo Barbagallo, ha parlato invece di un, aggiungendo che "bisogna parlare di tagli alle spese e non di esuberi e di tagli agli stipendi".Il punto sul piano del vettore aereo tricolore sarà fatto, dove saranno presenti esponenti Cgil, Cisl, Uil e Ugl.Sul caso Alitalia è intervenuto anche il, parlando dell'uso dein un Paese ad alto debito e dell'opportunità di continuare anel pianificare gli investimenti.