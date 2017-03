Wall Street a cavallo della parità al giro di boa

Dow Jones

Du Pont de Nemours

(Teleborsa) -e scambia a cavallo della parità, dopo un esordio piuttosto incerto. Il mercato continua ad interrogarsi con un certo pessimismo sui, che per ora ha messo in cima all'agenda l'ed i problemi di sicurezza mentre il petrolio oggi viaggia in deciso ribasso, specie dopo i deludenti dati sulle scorte di greggio in USA . Sul fronte del mercato immobiliare, i prezzi delle case hanno registrato una frenata , mentre le vendite di case esistenti sono crollate più delle attese A New York, illima lo 0,12%, incolore lo, che continua la seduta a 2.346,27 punti (+0,1%). In moderato rialzo il(+0,49%). Nell'S&P 500, buona la performance del comparto. Il settore, con il suo -1,25%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i, i giganti della tecnologia:(+1,20%),(+0,90%),(+0,83%) e(+0,66%).Fra i più forti ribassi si conferma, che continua la seduta con -6,77% dopo risultati deludenti.Seduta drammatica per, che crolla del 2,15%.