Wall Street parte tentennante con il focus sulle politiche di Trump

(Teleborsa) -. Il mercato continua ad interrogarsi sui tempi e sulla politica del, che ha messo in cima all'agenda l'. Secondo gli operatori, infatti, un eccessivo prolungamento del dibattito e dell'approvazione della riforma sanitaria potrebbe peròmentre il petrolio oggi viaggia in deciso ribasso, in attesa dei, che arriveranno nel pomeriggio. Fra i dati macro di oggi da segnalare quello sul mercato immobiliare , che risulta sotto le attese anche se non cambia un quadro complessivamente positivo.A New York, ilè sostanzialmente stabile a 20.627,9 punti; piatto lo, con le quotazioni che si posizionano a 2.340,46 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,04%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,06%) e(-0,46%).Al top tra i(+0,78%) e(+0,56%).La peggiore performance è quella di, che crolla del 6,14% dopo i conti.Debole, che registra una flessione dello 0,90%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,62%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,59%.