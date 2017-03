Boero Bartolomeo presenta risultati in diminuzione, stabile la cedola

Boero Bartolomeo

(Teleborsa) - Il gruppoha chiuso l'esercizio 2016 con un utile netto consolidato pari a 159 mila euro, in diminuzione rispetto agli 833 mila euro del 2015. Proposto all’Assemblea dei soci un dividendo, tra parte ordinaria e straordinaria, di 0,13 euro per azione, in linea con quello del 2015.I ricavi consolidati si attestano a 85,4 milioni di euro, in calo dai 90,3 milioni di euro del 2015, mentyre l'utile operativo consolidato scende a 1,9 milioni di euro da 2,6 milioni.Posizione finanziaria netta in miglioramento a -20,9 milioni di euro da -31,1 milioni di euro al 31/12/2015.