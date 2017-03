Brescia-Hong Kong primo collegamento all-cargo

(Teleborsa) - Al via oggi, 23 marzo, il primo collegamento all-cargo su Hong Kong via Baku all’aeroporto di Brescia Montichiari, frutto di un accordo con SW Italia e STO Express. Baku è la capitale, la più grande città e il più grande porto dell'Azerbaigian.effettuerà tre voli settimanali con il suo nuovo boeing 747-400F (unica compagnia italiana che opera con grande jumbo 747) messo a disposizione di STO Express.e guidata dal Comandante Francesco Rebaudo, è partecipata per il 43% da Silk Way Group, società dell’Azerbaijan.come una delle realtà più dinamiche nell'ambito del trasporto cargo.Per Montichiari si tratta di un, che rappresenta un passo concreto nel, le cui elevate potenzialità trovano nuova espressione anche grazie alla gestione sinergica degli aeroporti del polo del Nord Est.è il più grande gruppo cinese di spedizioni express, garantisce e gestisce la merce in entrata a Brescia proveniente da Hong Kong, che in parte va ad alimentare i magazzini di aziende di vendita online in tutta Europa e in parte consegna direttamente ai clienti che acquistano prodotti sulle piattaforme online.