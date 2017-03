Trenitalia, offerta 2x1 per i visitatori della mostra "Jean-Michel Basquiat. New York City"

(Teleborsa) - FS Italiane sostiene la mostra Jean-Michel Basquiat. New York City, in programma a, nelle sale del Chiostro del Bramante,, società di trasporto del Gruppo FS Italiane, è infatti vettore ufficiale dell'evento,(Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca), in formato digitale o cartaceo, con destinazione Roma insieme a CartaFRECCIA. L'offerta è valida una sola volta e la data di emissione del biglietto dovrà essere antecedente al massimo di tre giorni da quella scelta per visitare la mostra.Potranno usufruire della 2X1 anche i clienti del trasporto regionale, previa presentazione dell'abbonamento Trenitalia e di un documento d'identità.