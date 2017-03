Wall Street cauta guarda a Fed e dati macro

Dow Jones

(Teleborsa) -sostenuta dall', mentre il mercato resta in attesa del voto sulla riforma sanitaria al Congresso negli USA , dopo il rinvio deciso ieri.La vicenda è considerata. Servirà, infatti, agli investitori a testare la capacità del Presidente americano di, come tagli alle imposte e spesa in infrastrutture.L'agenda macro prevede l'aggiornamento sul, in uscita tra poco. Prima dell'avvio del mercato, è stata diffusa la statistica sugli ordini di beni durevoli di febbraio , cresciuti a un ritmo più rapido rispetto alle stime, grazie alla domanda di aerei civili.sono in agenda, fra gli altri, anchee di quello dellaTra gli indici statunitensi, ilsi ferma a 20.692,16 punti, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per lo, che arriva a 2.351,32 punti. In moderato rialzo il(+0,41%); senza direzione lo(+0,16%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+0,50%) e(+0,47%).