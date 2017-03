Brembo

(Teleborsa) - Prorogato fino al 29 marzo prossimo il termine per la presentazione liste di candidati per la nomina del Collegio Sindacale diLo rende noto il Gruppo in una nota dove spiega che la decisione è stata presa dopo che non è stata presentata alcuna lista di minoranza. La soglia minima di partecipazione al capitale sociale prevista per la presentazione di tali liste è ridotta dall'1% allo 0,5%A Piazza Affari, il titolo di Brembo scivola dello 0,37%.