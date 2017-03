Il dollaro annaspa con il flop di Trump sull'ObamaCare

(Teleborsa) -, che scivola sui mercati valutari, dopo ilIl primo test della forza del suo governo -, la riforma sanitaria voluta dal suo predecessore - è stato un fallimento ed il nuovo inquilino della casa Bianca, in particolare la frangia dei conservatori.. "Non avevamo voti sufficienti", ha spiegato lo speaker della camera, anticipando che non è esclusa una successiva presentazione del progetto di legge.Anche ilnon si mostra sconfitto ed avverte che, o meglio ial sistema sanitario "per tutti",e allora anche i democratici cercheranno l'accordo.In realtà, questo risultato non è una gran novità, perché già durante la campagna elettorale il Presidente era stato pesantemente osteggiato dai membri del suo partito. Tuttavia,. Lo stesso Trump, nell'annunciare il ritiro dell'ObamaCare, ha detto cheFrattanto,e riflette sul, un indice che misura la sua forza su un paniere delle maggiori monete mondiali, registra un decremento dello 0,46% a 99,.17 punti. Ilnel frattempo sale acon un rialzo dello 0,34% a favore della valuta unica.che si attesta a 1,2544 (+0,43%).Nel frattempo,ad un soffio dall'avvio delle contrattazioni.