Moderate perdite a Wall Street

(Teleborsa) - A New York, si è mosso sotto la parità il, che scende a 20.550,98 punti, con uno scarto percentuale dello 0,22%, mentre, al contrario, incolore lo, che archivia la seduta a 2.341,59 punti, sui livelli della vigilia. Pressoché invariato il(+0,19%), come l'S&P 100 (-0,1%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-0,73%),(-0,48%) e(-0,46%).Altra i(+1,24%),(+0,65%) e(+0,56%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,58%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,32%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,09%.Giornata fiacca per, che archivia la seduta con un calo dello 0,98%.Tra i(+2,90%),(+2,86%),(+2,68%) e(+2,63%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,67%.scende dell'1,42%.Calo deciso per, che segna un -1,2%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,18%.