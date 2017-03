Piazza Affari in calo insieme all'Europa

Euro / Dollaro USA

oro

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

Ferrari

Italgas

Banca ediolanum

Telecom Italia.





Unicredit

Banco BPM

Buzzi Unicem

(Teleborsa) - Avviano la settimana al ribasso le principali piazze europee, seguendo la scia negativa lasciata da Tokyo . A pesare sul sentiment degli investitori la ritirata di Donald Trump e dei Repubblicani sull'abolizione e sostituzione dell'ObamaCare La riforma sanitaria voluta dall'ex presidenteha resistito agli assalti die ha dimostrato che per l'attuale primo inquilino della Casa Bianca non è poi così facile portare avanti le promesse elettorali.occhi puntati sull', mentre sempre in Germania la cancellieraha vinto il primo test elettorale.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,64%. Seduta positiva per l'che sta portando a casa un guadagno dell'1,06%. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 47,55 dollari per barile, con un calo dello 0,88%.scivola, con un netto svantaggio dello 0,71%. In rossoche evidenzia un deciso ribasso dello 0,77%. In rosso ancheche scivola dello 0,71%. A Piazza Affari, ilè in frazionale calo calo (-0,53%).Forte nervosismo e perdite generalizzate a Milano su tutti i settori, senza esclusione alcuna.che avanza dell'1,51%. A dare vigore al titolo del Cavallino rampante, la prima vittoria della stagione al mondiale di Formula 1 Debole ma dalla parte degli acquistiI più forti ribassi, invece, si verificano suche avvia la seduta con -1,74%.In apneache arretra dello 0,95%.Rosso per(-1,87%)