ErgyCapital riduce il rosso nel 2016

ErgyCapital

(Teleborsa) -sospesa per eccesso di rialzo. Il gruppo energetico mostra un guadagno teorico del 15,45%. Ultimo prezzo 0,065 euro. La società specializzata nei settori energia rinnovabile e risparmio energetico, ha annunciato di avere chiusoNello stesso periodo il Gruppo ha registrato ricavi per 14,1 milioni di euro, in flessione rispetto ai 15, 1 milioni dell'esercizio precedente.Per quanto riguarda l, la società ha dichiarato che "nel corso dei prossimi mesi, sarà impegnata nello svolgimento delle attività inerenti all'operazione di fusione di ErgyCapital in Intek Group, che sarà presentata all'assemblea straordinaria degli azionisti nel corso del primo semestre 2017. Il Gruppo, inoltre spiega di essere "impegnato nella gestione degli assets attraverso la costante focalizzazione sulla generazione di cassa degli impianti in esercizio volta alla costante riduzione della posizione finanziaria netta, nell'attività di monitoraggio e di contenimento dei costi operativi."