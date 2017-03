La Brexit non scalfisce l'export del Prosecco: UK primo mercato

(Teleborsa) - La Brexit non scalfisce l’amore degli inglesi per le "bollicine italiane" con lache è diventata nel 2016 ilcon le bottiglie esportate che hanno fatto registrare un aumento record del 33% per un valore di 366 milioni di euro mai registrato prima.E’ quanto emerge dall'analisi divulgata dallasu datirelativi al 2016 in occasione dell’ avvio oggi della procedura per l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione In Gran Bretagna – sottolinea l'associazione dei coltivatori diretti - sono state spedite il 30% delle bottiglie esportate, in pratica quasi 1 su 3, nonostante il rapporto di cambio si sia fatto più sfavorevole con la svalutazione della sterlina. Una dimostrazione dell’apprezzamento conquistato dal Prosecco che lo rendono difficilmente sostituibile anche per l’ottimo rapporto prezzo qualità.