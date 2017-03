Mercato immobiliare USA, vendite case febbraio +5,5%

(Teleborsa) -per il mercato immobiliare statunitense, con notevole incremento delle compravendite di case in corso.Il dato, pubblicato dall'(NAR), evidenzia che l'indice pending home sales (vendite case in corso), che completa il quadro dell'andamento del business nel mercato immobiliare, è salito a febbraio del 5,5% a 112,3 punti dai 106,4 punti di gennaio. Il mese precedente si era registrato un calo del 2,8%.La statistica è decisamenteche avevano previsto un aumento del 2,4%.Ilindicizza le compravendite andate a buon fine, ma non ancora registrate.