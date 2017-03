Popolare di Vicenza: maxi perdita da 1,9 miliardi. Chiede intervento dello Stato

(Teleborsa) -. Lo ha comunicato l'istituto di credito che spiega come sul risultato negativo abbiano influito 1,078 miliardi di "accantonamenti e rettifiche".Nel comunicato che accompagna i conti, la banca spiega che all' offerta di transazione rivolta agli azionisti che si chiusa ieri "rivolta a larga parte della base sociale della banca (circa 94mila azionisti) e avviata il 10 gennaio 2017 hanno aderito "66.712 azionisti (pari al 71,9% del totale), portatori del 68,7% delle azioni comprese nel perimetro dell'offerta.rientranti nel perimetro dell'offerta di transazione".Nel Consiglio di amministrazione che si è tenuto ieri, lIl Board ha anche definito l'atto di citazione per l'azione di responsabilità nei confronti degli ex componenti della direzione generale del consigli di amministrazione e del collegio sindacale. Atto che verrà presentato nei prossimi giorni.Intanto, ieri anche persi è chiusa l'offerta di transazione rivolta agli azionisti che ha visto adesioni pari al 68,2% delle azioni rientranti nel perimetro dell'offerta. La percentuale delle adesioni è pari invece al 75% del totale. Lo comunica il gruppo bancario veneto sottolineando che si tratta dei dati preliminari.