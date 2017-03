Wall Street in frazionale ribasso

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Energia

Beni di consumo secondari

Finanziario

Utilities

Chevron

Wal-Mart

Pfizer

United Health

Travelers Company

Cisco Systems

United Technologies

Vertex Pharmaceuticals

Liberty Global

Liberty Global

Regeneron Pharmaceuticals

Mylan

Paychex

Netease

Biogen

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino USA, che termina con un calo dello 0,20% sul, mentre, al contrario, chiude la giornata senza particolari scossoni lo, fermandosi a 2.361,13 punti. Guadagni frazionali per il(+0,43%); senza direzione lo(+0,03%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,22%) e(+0,56%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-0,54%) e(-0,46%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+0,82%),(+0,58%) e(+0,53%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,12%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,02%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,82%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,58%.Altra i, si posizionano(+20,45%),(+3,59%),(+3,54%) e(+3,03%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,28%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,51%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,08%.In caduta libera, che affonda del 2,04%.