Moderati guadagni alla Borsa di New York

(Teleborsa) - Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,33%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per lo, che arriva a 2.368,06 punti. Sulla parità il(+0,17%); in frazionale progresso lo(+0,33%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,22%),(+0,53%) e(+0,47%). Il settore, con il suo -0,68%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+2,02%),(+1,23%),(+1,19%) e(+1,11%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,14%.Tra i(+3,17%),(+2,90%),(+2,34%) e(+2,34%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,59%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,05%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,02%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,92%.