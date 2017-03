Mondo Tv dà in licenza la serie Sissi alla tedesca Maxdrome

Mondo TV

(Teleborsa) -annuncia che, che gestisce i diritti on-line della TV satellitare tedesca ProSiebenSat.1 Media, haacquistato una licenza per la trasmissione dellain Germania, Austria, Alto Adige, Svizzera, Lussemburgo e Liechtenstein. Si tratta della prima vendita al gruppo tedesco ProSieben.La licenza avràa partire dalla prima messa in onda della serie in uno dei paesi sopra menzionati, o comunque dal 31 dicembre 2017 (31 dicembre 2018 in relazione alla seconda serie) e prevede il diritto di diffusione in tedesco nel territorio assegnato.L’accordo, che prevede ilderivanti dalle vendite on-line, risulta particolarmente importante per i piani di sviluppo del licensing legato al brand Sissi in un’area geografica e un mercato storicamente di difficile penetrazione per il gruppo Mondo TV.