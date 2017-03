Italia, a febbraio accelerano i prezzi alla produzione

(Teleborsa) -, l’indice dei prezzi alla produzione dell’industria aumenta dello 0,3% rispetto al mese precedente e del 3,3% nei confronti di febbraio 2016, consolidando i segnali di ripresa dei mesi precedenti. Lo rivela l'che spiega come i prezzi alla produzione dell'industria aumentino per il mercato interno, dello 0,3% rispetto a gennaio e del 3,7% su base tendenziale.Per il mercato estero, la crescita è dello 0,1% rispetto al mese precedente (+0,3% per l’area euro e variazione nulla per quella non euro). In termini tendenziali si registra un aumento del 2,1% (+2% per l’area euro e +2,1% per quella non euro).Il settore di attività economica per il quale si rileva l’aumento tendenziale dei prezzi più ampio, sia sul mercato interno sia sul mercato estero, è. Rispetto alla ripresa dei prezzi del comparto industriale il settore dei servizi mostra quindi la prevalenza di tendenze deflazionistiche su base tendenziale.I settori che registrano le flessioni tendenziali più ampie sono il trasporto marittimo e costiero (-10,1%) e le telecomunicazioni mobili (-6,1%).