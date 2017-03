Wall Street parte debole. Focus su dati macro e Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza debole per la borsa di Wall Street in una giornata ricca di spunti dal fronte macroeconomico. Sono già stati pubblicati i dati sulla spesa e il reddito personale, di febbraio, mentre è attesa la lettura finale di marzo della fiducia dei consumatori calcolata dall'Università di Michigan.negli Stati Uniti sono, ma lo hanno fatto; i redditi personali sono invece aumentati rispettando le aspettative degli esperti.Gli investitori attendono anche l’, dopo che in settimana diversi esponenti della Banca centrale hanno confermato che vi saranno altri due rialzi nel 2017.Tra gli indici statunitensi, ilche lima lo 0,23%; sulla stessa linea, in lieve calo lo, che continua la giornata sotto la parità a 2.363,13 punti. Senza direzione il(+0,17%); leggermente negativo lo(-0,2%).