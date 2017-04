Borse asiatiche positive. Chiuse le piazze cinesi Shanghai e Shenzhen

(Teleborsa) - Prima seduta della settimana in tono positivo per le principali borse asiatiche dopo le deboli performance della scorsa ottava.L'ha concluso le contrattazioni in rialzo dello 0,81% a 19.062,44 punti mentre il più ampio Topix ha guadagnato lo 0,70% a 1.523,13 punti. Migliora nel quarto trimestre l'indice Tankan giapponese, il sondaggio condotto dalla banca centrale che misura il sentiment delle grandi imprese manifatturiere verso l'economia.La borsa diha terminato in progresso dello 0,26%. Sono rimaste chiuse per festività le borse cinesi, Shanghai e Shenzhen. Limature per-0,37%.Segni misti fra le altre borse che chiuderanno più tardi: è positivacon un progresso dello 0,25%, seguita da+0,62%. Bene ancheche sale dello 0,58% assieme a+0,22%. Tonica+0,34%. Leggermente positive+0,01% e+0,14%.