Orsero comunica il prezzo mensile per l'esercizio dei warrant

Orsero

(Teleborsa) -ha fornito l'aggiornamento mensile sul, necessario per la sottoscrizione delle azioni di compendio e calcolato sulla base dell'andamento del prezzo medio di borsa mensile.A partire da oggi 3 aprile 2017, i portatori dei Warrant possono richiedere il relativo esercizio, e quindi laal Prezzo di Sottoscrizione e secondo un Rapporto di Esercizio di 0,1076, calcolato tenendo conto di undi marzo 2017 pari a 10,6335 euro e di un Prezzo Strike pari a 9,50 euro.Durante il mese di marzo 2017 risultano pervenute richieste di esercizio di 22.993 warrant (Rapporto di Esercizio pari a 0,0950); pertanto, la società ha provveduto ad emettere 2.183 azioni ordinarie a servizio di detto esercizio, per un controvalore complessivo di218,30 euro.Il nuovo capitale sociale di ORSERO è quindi pari a 64.500.218 euro circa, suddiviso in 14.192.183 Azioni Ordinarie e in n.50.000 Azioni Speciali, tutte prive del valore nominale.