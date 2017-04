Wall Street in stand-by

Dow Jones

(Teleborsa) - A New York, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 20.650,21 punti; sulla stessa linea, resta piatto lo, con chiusura su 2.358,84 punti. Sulla parità il(-0,07%), come l'S&P 100 (-0,1%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,46%.Altra i(+0,96%),(+0,90%) e(+0,56%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -0,81%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,65%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,64%.Dimessa, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra idel Nasdaq 100,(+7,27%),(+3,63%),(+2,60%) e(+1,44%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,13%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,12%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,68%.Affonda, con un ribasso del 2,63%.