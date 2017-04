Autostrade cinesi. L'interesse di Pechino per il 15% di Atlantia

gestore della più estesa rete autostradale europea

(Teleborsa) - Scambia in positivo il, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo frazionale dello 0,33%.A fare da assist al titolo sono le indiscrezioni stampa circa un interesse da parte di un gruppo finanziario cinese per il 15% di Autostrade per l'Italia, messo in vendita . In lizza, oltre ai cinesi, il fondo Adia di Abu Dhabi e Allianz Capital Partners.

"Da monitorare poi Atlantia , sulle indiscrezioni riportate da MF in merito all'interesse dei cinesi per rilevare il 15% di Autostrade per l'Italia messo in vendita dal gruppo"



Il grafico a breve di Atlantia mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 24,39 Euro e supporto stimato a quota 24,21. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 24,57.



Le indicazioni non costituiscono invito al trading.



(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)