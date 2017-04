Effetto Fed sulle borse asiatiche

(Teleborsa) - Finale con segni misti per le principali borse asiatiche dopo che dai verbali dell'ultima riunione di politica monetaria della, è emersa la possibilità di velocizzare il processo di normalizzazione dei tassi di interesse negli USA. I rialzi del costo del denaro, saranno graduali, sempre a condizione che i dati sull'economia reale restino positivi.L'indiceha concluso le contrattazioni in ribasso dell'1,4% a 18.597,06 punti mentre il più ampio Topix ha ceduto l'1,6% a 1.479,41 punti.Tra le piazze cinesi, positive+0,46% e+0,29%. Nel mese di marzo, l' attività dei servizi in Cina è cresciuta a un ritmo più lento, per il terzo mese consecutivo.La borsa diha terminato in calo dello 0,47% edello 0,52%.Deboli anche le altre borse che chiuderanno più tardi:cede lo 0,56%,perde lo 0,46% seguita dache arretra dello 0,44%. Giù anchecon un calo frazionale dello 0,28% e-0,31%. Sottotono-0,27% e-0,08%.