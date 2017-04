Italia, risalita lenta per l'economia

(Teleborsa) - In Italia la seconda recessione dall'inizio della crisi è alle spalle. Ma gli effetti devastanti sul tessuto industriale e sociale sono ancora evidenti e contribuiscono a frenare la velocità di uscita, più che in altri paesi europei.fino al quarto trimestre 2016 (dopo una stagnazione di 7 trimestri tra 2013 e 2014). Lo rivela il Centro Studi di Confindustria che vede la risalita lenta dell'economia italiana.- spiega Confindustria è. In Italia i prestiti alle imprese si sono ridotti per cinque anni consecutivi, a un ritmo medio del 3,2% all'anno nel periodo 2012-2016. E la caduta, a inizio 2017, è proseguita. Nel 2016 sono diminuiti del 2,2% i prestiti alle imprese erogati dal sistema bancario.Il nesso causale da credito a PIL, storicamente, è molto solido. In passato, sia in Italia sia in altri Paesi, la crescita è stata alimentata dai prestiti bancari.), eredità della doppia profonda recessione.