Leonardo, nuovo ordine in Argentina nel mercato delle comunicazioni sicure

Leonardo

(Teleborsa) -chiude in salita dello 0,67% aL'amministrazione della città diha affidato al gruppo la realizzazione di una rete di comunicazione a standard). La nuova infrastruttura che sarà realizzata in collaborazione con Telecom Argentina, sarà utilizzata dalla "Policía de la Ciudad de Buenos Aires" e sarà operativa entro la fine del 2017.La nuova rete, basata su tecnologia IP digitale (tipologia di accesso ad una rete telefonica ed è contraddistinta dall'essere destinata all'utente finale e dall'essere implementata in tecnologia VoIP), coprirà l'area metropolitana della capitale argentina, che si estende su una superficie di oltre 202 chilometri quadrati, integrandosi con l’infrastruttura esistente già in uso da parte della Polizia.– la più grande in America Latina –. La rete TETRA coprirà anche le altre cinque linee della metro cittadina, un servizio che trasporta oltre un milione di passeggeri al giorno. Un centro di comando e controllo verrà inoltre installato nella sede della Polizia.