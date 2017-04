PLT energia, entrato in esercizio l'impianto eolico da 22,55 MW

PLT energia

(Teleborsa) - E' entrato in esercizio l'impianto eolico di Simeri Crichi (CZ) di potenza pari a 22,55 MW di. Lo comunica la holding italiana di partecipazioni industriali operante nel mercato delle energie rinnovabili., in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di 23.000 famiglie ed evitando l’emissione in atmosfera di oltre 25.000 tonnellate/anno di CO2"Tramite la messa in esercizio di questo impianto, la capacità installata del Gruppo raggiunge i 74 MW. La crescita del Gruppo si consolida e l’ultimazione dell’impianto eolico di Tursi e Colobraro, di potenza pari a 60 MW, ci consentirà di raggiungere una capacità installata totale pari a 134 MW", ha commentato, Amministratore Delegato di PLT energia.