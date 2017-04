Wall Street resta al palo

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Utilities

Wal-Mart

Boeing

United Technologies

Du Pont de Nemours

Incyte

Skyworks Solutions

Ctrip.Com International

Mylan

Norwegian Cruise Line Holdings

Liberty Global

Charter Communications

Liberty Global

(Teleborsa) - Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con ilche si attesta a 20.656,1 punti; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità lo, che chiude la giornata a 2.355,54 punti. Consolida i livelli della vigilia il(-0,05%), come l'S&P 100 (-0,1%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,53%.del Dow Jones,(+2,06%),(+0,84%) e(+0,51%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -0,72%.(+3,40%),(+2,41%),(+1,95%) e(+1,64%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,21%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,05%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,83%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,66%.