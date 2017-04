Pasqua al sapor d'estate: 14 milioni di italiani se ne vanno in vacanza

(Teleborsa) -e ricaricare le batterie in vista dello stop più atteso dell'anno da milioni di italiani che con l'estate alle porte che già sognano sole e mare.Un assaggio di quello che accadrà tra luglio e agosto? Ci pensa la Pasqua ormai alle porte.Le destinazioni nazionali scelte da ben 12 milioni di persone rispetto a quelle estere. E' quanto emerge dall'analisi Coldiretti /Ixè che evidenzia come il clima internazionale non abbia frenato la voglia di vacanza degli italiani anche grazie ad una Pasqua "alta" segnata dal bel tempo primaverile. "Le mete preferite - sottolinea la Coldiretti -- La ricerca della tranquillità favorisce la vacanza in campagna che - sottolinea la Coldiretti - è la vera star di queste vacanze in un periodo cui si assiste nelle campagne al pieno risveglio della natura. Sono oltre 22mila agriturismi presenti in Italia che offrono la possibilità di stare all'aria aperta lontano dalle preoccupazioni e di questi ben 3400 si trovano nelle- "La tendenza è verso la prenotazione last minute, ma per scegliere l'agriturismo giusto il consiglio - sottolinea la Coldiretti - è quello di preferire aziende accreditate da associazioni e di rivolgersi su internet a siti come www.terranostra.it o www.campagnamica.it.