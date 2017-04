Avio: dopo il buon debutto ancora vola in Borsa

Avio

debutto nello Star.

(Teleborsa) - All'insegna del rialzo, la seduta diche continua sulla strada dei guadagni nel day after alIl titolo balza del 4,40%, prolungando i guadagni della prima giornata di quotazione, in cui il titolo ha chiuso con un balzo del 6,60%.Nel 2017, Avio è stata la terza matricola a sbarcare a Piazza Affari. Una quotazione dopo che la compagnia spaziale è stata selezionata da Space 2, nomad quotato sul segmento MIV di Borsa, dedicato alle holding finanziarie che investono in società ad alto potenziale e valore.Ieri, 10 aprile il primo CdA di Avio post fusione ha nominato i vertici dell'azienda "Siamo una public company tecnologica con oltre 100 anni di storia". E' con queste parole che l'ad di Avio,ha salutato il debutto del suo gioiello tecnologico a"La quotazione in Borsa ci permetterà di accelerare i nostri investimenti per la crescita e lo sviluppo di nuovi prodotti", ha assicurato