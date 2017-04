Tokyo in rosso insieme al resto dell'Asia

(Teleborsa) - Chiusura con il segno meno per la borsa di Tokyo. Ilarchivia la giornata con un -1,04%, mentre il più ampio panierecede l'1,02%. A pesare sui mercati le tensioni internazionali.Dal fronte macro, salgono in linea con le attese i prezzi alla produzione , mentre balzano gli ordini dei macchinari Tra le altre borse asiatiche, in lieve vantaggio, che avanza dello 0,24%.Freccia rossa per le borse cinesi, conche cede lo 0,70% elo 0,68% In ribasso ancheche arretra dello 0,15%., si mostra negativache cede lo 0,48%. In calo-0,17%. Poco sopra la parità+0,15%. Intonazione negativa per-0,27%.