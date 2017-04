Borse asiatiche in ordine sparso. Chiusa la piazza di Hong Kong

(Teleborsa) - Ultima seduta della settimana all'insegna della prudenza per le principali borse asiatiche, complici idove gli scambi sono stati scarsi in vista del. Sul sentiment degli investitori, continuano a pesare anche le incertezze per leOggi, 14 aprile, la maggior parte dei mercati finanziari, resteranno chiusi in tutto il mondo, nel giorno del Venerdì Santo, mentre le contrattazioni svolgeranno il normale orario in Giappone e in Cina.L'ha concluso le contrattazioni in calo dello 0,69% a 18.300,33 punti mentre il più ampio Topix ha ceduto lo 0,75% a 1.457,37 punti.Tra le piazze cinesi, giùche cede lo 0,43% assieme ache arretra dell'1,08%.La borsa diha terminato in calo dello 0,82% seguita dacon un -1,05%.. Debole Kuala Lumpur -0,29% che chiuderà più tardi le contrattazioni.