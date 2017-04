Studi di settore, redditi dichiarati in aumento per chi accede al regime premiale

(Teleborsa) - Salgonodai contribuenti che accedono al regime premiale,(a 51 mila euro).In crescita anche gli studi di settore ammessi al regime, che passano dai 157 del 2014 ai 159 del 2015, coinvolgendo una ulteriore platea di circa 70 mila tra imprese e lavoratori autonomi.Sono solo alcuni dei dati emersi dall'analisi dei risultati dell'applicazione del regime premiale (articolo 10 del Dl n. 201/2011) per il periodo d'imposta 2015, presentati durante l'incontro tra l'e le organizzazioni di categoria.: l'analisi, ha evidenziato un aumento del numero degli studi di settore ammessi al regime premiale, che dal 2011 al 2015 è passato da 55 a 159. Inoltre, si è ampliata significativamente la platea dei contribuenti potenzialmente interessati al regime, 2,2 milioni nel 2015 a fronte dei 605 mila nel 2011. Crescono anche i redditi medi dichiarati da imprese e lavoratori autonomi che accedono al regime premiale i quali, dal 2011 al 2015, passano da 49 mila a 53 mila euro, mentre quelli dichiarati da tutti i soggetti potenzialmente interessati si attestano a 26 mila euro.: possono accedere i contribuenti che dichiarano, che hanno regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati e che risultano coerenti e normali con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione. Questi contribuenti- presuntivi, della riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento e della possibilità di determinazione sintetica del reddito complessivo, solo nel caso in cui lo stesso ecceda di almeno un terzo quel lo dichiarato (invece che di un quinto come ordinariamente previsto).