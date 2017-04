Tribunale Roma, Uber: l'applicazione si può ancora usare

(Teleborsa) -ha accolto richiesta di Uber per sospendere l'ordinanza che richiedeva l'interruzione dei servizi di mobilità dell'app che mette in collegamento diretto passeggeri e autisti, a partire dal 17 Aprile.La decisione dei Magistrati arriva dopo che ilaveva, di fatto, bloccato "l'utilizzazione sul territorio nazionale dell'app" dicendo che il servizio UberPop fosse un caso di " concorrenza sleale ".Vale la pena di ricordare che i tassisti erano scesi in piazza per chiedere una "regolamentazione" del settore, non ritenendosi soddisfatti della proposta presentata dal Governo che non aveva convinto pienamente tutti i titolari di licenza per il trasporto taxi.Soddisfatte le associazioni dei consumatori, come il Codacons che definisce "estremamente positiva" la decisione del tribunale. Al Codacons fa eco Altroconsumo: "i cittadini hanno il diritto di continuare a godere dei benefici della tecnologia in questo settore".